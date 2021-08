Homem mata casal que teria infectado o pai dele com covid-19

CB Correio Braziliense

Vítimas foram emboscadas em um galpão na manhã de terça-feira (17) - (crédito: Polícia Civil/Reprodução)

Um casal foi morto a tiros em Itumbiara, sul de Goiás, após ser acusado de transmitir o coronavírus a outra família da região. Flanklaber Silva e Silva, de 40 anos, e Marilia Silva e Silva, de 37 anos, foram alvejados pelo menos 19 vezes. O crime ocorreu na terça-feira (17/8). O filho de uma das vítimas também foi baleado, mas sobreviveu ao ataque.



Flanklaber morreu no local. Já Marilia chegou a ser socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu. Ela foi atingida por diversos disparos, entre eles um no rosto. O sobrevivente, também socorrido em Itumbiara, foi transferido para Goiânia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



À Polícia Civil, o jovem, de 21 anos, contou que os três vinham recebendo ameaças de um conhecido. De acordo com o relato, o homem queria vingar a morte do pai e do irmão por covid-19. O atirador supunha que a contaminação dos familiares teria sido responsabilidade das vítimas.

O autor do crime ainda não foi identificado. Segundo o delegado Felipe Sala, que comanda as investigações, a polícia deve voltar a ouvir a vítima para ter mais detalhes, mas já existe uma lista de suspeitos. As investigações seguirão comandadas pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Goiás.