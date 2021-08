Dona Lia do Coco, mestra de ciranda e do coco de roda, morre aos 73 anos

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta segunda-feira (16/8) a artista Dona Lia do Coco, aos 73 anos. A confirmação do falecimento foi feita pelas redes sociais da Câmara Municipal de Igarassu e da própria Lia. O corpo foi velado nesta terça-feira (17/8) no Sítio Histórico de Igarassu. A causa da morte não foi informada.

Símbolo dos ritmos que surgiram em Pernambuco (ciranda e coco de roda), Dona Lia do Coco nasceu em Goiana, município localizado na Zona da Mata de Pernambuco. No entanto, se tornou filha de outra cidade pernambucana: Igarassu. Em registro no Instagram, a Câmara Municipal de Igarassu prestou homenagem à artista que dedicou mais de 50 anos de sua vida à arte.



"Quando eu morrer, minha voz fica no ar. Quando se lembrar de mim, bote o CD para tocar." A frase foi divulgada na página oficial de Dona Lia do Coco em uma publicação de confirmação do falecimento da artista.