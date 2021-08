Baleia jubarte de oito metros é encontrada morta em praia do Rio; veja vídeo

TM Thays Martins

(crédito: Guarda Municipal do Rio/ reprodução )

Uma baleia jubarte de oito metros foi encontrada morta na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18/8). Ainda não se sabe as causas da morte. Nas redes sociais, moradores compartilharam fotos e vídeos que mostram o animal marinho de cerca de 15 toneladas na areia.



A baleia foi encontrada pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e removida pela Guarda Municipal do Rio.

Os Subgrupamentos de Operações de Praia e Náuticas estão atuando nesta manhã (18) no apoio à remoção do corpo de uma baleia que apareceu na Praia de São Conrado feito pela @comlurbcomunica. Os agentes estão isolando a área. pic.twitter.com/CCmR4OcknL — Guarda Municipal Rio (@GMRio) August 18, 2021

A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) vai investigar a morte do animal. Os pesquisadores retiraram amostras da pele, gordura e músculo do espécime para saber se ela teve alguma contaminação.

Mas, umas das hipóteses é que ela tenha ficado "desorientada". Esta é uma causa de morte comum em baleias tão grandes.

Este ano, o Brasil já bateu o recorde de anual de encalhe de baleias jubartes. De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, em 2021, 123 espécimes encalharam na costa do país. Antes disso, 2017 tinha registrado o número mais alto com 122 casos.

De acordo com o projeto, várias das mortes podem estar relacionadas com ações humanas. As mudanças climáticas podem impactar a oferta de alimentos para as baleias e isso faz com que elas fiquem desnutridas. Além disso, muitas se emalharam em redes de pesca colocadas na região costeira.