Missão Humanitária brasileira parte para o Haiti neste domingo

AB Agência Brasil

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) do governo federal confirmou neste sábado (20/8) que o Brasil enviará neste domingo (21/8) uma Missão Humanitária multidisciplinar ao Haiti. A ação é uma resposta emergencial à tragédia causada por um terremoto no sábado (14).

Segundo nota divulgada na última quinta-feira (19) pelo Itamaraty, a missão que envolve outros quatro ministérios brasileiros – Justiça, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Regional - contará com a participação de uma aeronave de transporte KC-390 Millennium, com equipes de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas, além de kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial, doados pelo Ministério da Saúde.

A comitiva atuará no auxílio a vítimas do terremoto de magnitude 7,2 que deixou quase 2 mil pessoas mortas e mais de 9,9 mil feridas. As cidades de Cayes e Jérémie, no sudoeste da ilha, foram as mais afetadas. Além dos tremores, o país também foi atingido pela tempestade Grace, que causou fortes chuvas e enchentes.