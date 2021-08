Mega-Sena 2402: Aposta de Teresina leva sozinha prêmio de R$ 41 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Uma aposta sozinha levou o prêmio de quase R$ 41 milhões da Mega-Sena 2402, sorteada neste sábado (21/8). A aposta foi feita em Teresina, no Piauí, acertou os seis números e levou a bolada de R$ 40.953.827,25.

Os números sorteados foram: 06-22-25-29-30-60.

Outras 128 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 30.626,84 cada. Entre elas, cinco apostas feitas no DF bateram na trave.

As apostas foram feitas no Guará, Ceilândia e Taguatinga. As outras duas foram feitas pela internet.