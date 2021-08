ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Enquanto o Ministério da Saúde ainda define quando irá incorporar a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos no Plano Nacional de Imunizações (PNI), a cidade do Rio de Janeiro saiu na frente e aprovou, nesta segunda-feira (23/8), a recomendação de uma dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais.

A decisão foi tomada pelo Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, que indica a aplicação da terceira dose para todos os idosos que tomaram as duas doses de qualquer vacina contra a doença, sendo a segunda há pelo menos seis meses.

Como dose de reforço, a capital fluminense usará as vacinas Comirnaty e Covishield. "Independentemente da vacina tomada nas duas primeiras doses, para a dose de reforço serão usadas vacinas da Pfizer e da AstraZeneca", diz o município em nota.

Calendário

Apesar de informar que um calendário específico para dose de reforço nos idosos ainda está sendo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, a nota do órgão diz que a previsão para o começo da aplicação da terceira dose em idosos é setembro.

A vacinação de idosos com a dose de reforço será feita de forma escalonada, da mesma maneira vista no início da vacinação contra a covid-19 e deve durar até novembro. Os primeiros idosos que vão receber a dose de reforço serão os residentes em instituições de longa permanência, como asilos.