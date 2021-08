Influencer digital morre após ser baleada ao entrar em carro

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/ Instagram)

A influencer digital, Raila Sales Ferreira, de 20 anos, morreu nesta segunda-feira (23/8), após passar cinco dias internada no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, em Manaus.

De acordo com a polícia, a influencer estava na rua Galileia, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da cidade, quando saiu de uma festa e pediu um carro de aplicativo. Por volta da 1h40 da madrugada, Raila levou um tiro na cabeça no momento que entrava no carro.

Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou socorro à jovem. Ela foi levou para o hospital, onde permaneceu internada até que não resistiu ao ferimento.

Na segunda-feira, por volta das 13h, o corpo da jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a autópsia.

As investigações passaram para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).