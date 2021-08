Anvisa autoriza estudo clínico de vacina desenvolvida em parceria com Senai

ME Maria Eduarda Cardim

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta quinta-feira (26/8) a realização de mais um ensaio clínico de uma vacina contra a covid-19 no Brasil. A vacina que será testada dessa vez é RNA MCTI CIMATEC HDT, que está sendo desenvolvida pela empresa americana HDT Bio Corp, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec), do Estado da Bahia, e a empresa indiana Gennova Biopharmaceuticals.

O estudo aprovado pela Anvisa é de fase 1 e será realizado com 90 voluntários adultos até 55 anos. No Brasil, o ensaio clínico será realizado somente no Hospital da Bahia, em Salvador.

O estudo de fase 1 é feito para avaliar a segurança e a capacidade de gerar imunidade da vacina no corpo humano. Além disso, será analisado também qual melhor intervalo entre as doses para gerar maior resposta imune.

Por isso, o primeiro grupo receberá duas doses com intervalo de 29 dias. Já o segundo grupo receberá duas doses com intervalo de 57 dias. E o terceiro receberá uma dose única da vacina.