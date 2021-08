Tiroteio em shopping no Recife deixa duas pessoas feridas

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Sandy James/Esp. DP)

A Polícia Civil de Pernambuco começou a investigar a tentativa de assalto que provocou uma intensa troca de tiros no Shopping Tacaruna, área Central do Recife, na noite deste sexta-feira (27/8), gerando pânico e deixando pelo menos dois feridos — um segurança e um cliente. Um dos bandidos também teria sido baleado, segundo testemunhas, mas a informação não foi confirmada por fontes oficiais. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, criminosos tentaram render vigilantes que estavam em um carro-forte no estacionamento do shopping, numa entrada próxima à casa lotérica. Seguiu-se um tiroteio fora e dentro do shopping, que provocou correria e pavor entre clientes e comerciários. Alguns correram desesperados e outros se jogaram no chão para escapar das balas.

Imagens do circuito interno de uma loja de armas mostra um cliente manuseando um revólver, no balcão, quando os disparos se iniciam. Na sequência, os dois funcionários que o atendiam se abaixam em busca de proteção atrás do balcão. O cliente contorna o balcão, andando agachado, e se junta a eles.

Ao fim do confronto, muito sangue podia ser visto em um dos corredores do centro de compras, na mesma ala onde a vidraça de uma ótica foi estilhaçada.



Por segurança, funcionários trancaram as portas das lojas com clientes dentro. Algumas reabriram para os retomar o atendimento pouco depois e outras encerraram o expediente mais cedo porque os funcionários não tinham condições psicológicas de trabalhar.

O vigilante e o cliente feridos foram levados pelo Samu ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos e agentes do Instituto de Criminalística (IC) foram enviados ao local, assim como equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Algumas áreas do Tacaruna foram isoladas para perícia.