Madrugada de terror: criminosos atacam bancos e fazem moradores reféns em Araçatuba

Um grupo de homens fortemente armados atacou três agências bancárias no Centro de Araçatuba, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (30/8). Pelo menos três pessoas morreram, segundo a Polícia Militar. Duas vítimas mortas seriam reféns dos criminosos.

Nas redes sociais, moradores relataram que os criminosos trocaram tiros com a polícia e, depois, abordaram pedestres e motoristas que passavam pela região. Em algumas imagens, é possível ver pessoas amarradas em carros, sendo feitas de 'escudo humano".

Basicamente fecharam Araçatuba por todos os cantos com explosões e tiros de fuzis e estão assaltando bancos no centro da cidade. Os caras estão encapuzados e estariam até com minas terrestres. O negócio tá bem feio.