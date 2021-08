Polícia prende três suspeitos de participarem de mega-assalto em Araçatuba

CN Cristiane Noberto

(crédito: Redes sociais)

Três homens foram presos nesta terça-feira (31/8) suspeitos de participarem do mega-assalto a bancos na madrugada de segunda (30) em Araçatuba, interior de São Paulo. Dois dos suspeitos foram capturados em Piracicaba, ao dar entrada em um hospital para tratar de ferimentos de balas de grosso calibre. O outro homem foi detido em Campinas.

Segundo a Polícia Militar de Araçatuba, um dos homens foi baleado no ombro e está fora de perigo. O outro suspeito está com ferimento grave no abdômen. O homem capturado na capital foi rastreado pela Polícia Civil e admitiu a participação no crime. Na segunda (30), um casal foi detido e confessou atuar como olheiro dos bandidos.

De acordo com o Capitão Tropaldi do Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10) de Araçatuba, nenhuma das pessoas que estão internadas na Santa Casa de Araçatuba tem ligação com a quadrilha.