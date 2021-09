Pfizer desembarca 1° lote das 10 milhões de doses previstas para domingo

FS FERNANDA STRICKLAND

(crédito: Nelson Almeida/AFP )

Às 22h03 desta terça-feira (31/5), o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), recebeu o primeiro voo da operação de 10,2 milhões de doses da vacina ComiRNAty, produzida pela Pfizer em parceria com a BioNTech.

A nova operação foi anunciada nesta terça-feira, quando já estava previsto o primeiro voo das remessas, para o Programa Nacional de Imunização (PNI). Segundo a empresa, com os novos lotes, terão sido entregues 63 milhões de doses ao governo brasileiro, até o próximo domingo (5/9). A operação vai totalizar 10.273.770 de doses da vacina. Os oito voos sairão do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao terminal de Campinas.

A última operação das vacinas da Pfizer, ocorreu entre os dias 24 e 29 de agosto. Nesta data, foram entregues 5.377.320 de doses da vacina ComiRNAty.