Homem furta R$ 1,4 mil em contrafilé em supermercado

MA Matheus Adler/ Estado de Minas

(crédito: Yasuyoshi Chiba/AFP)

Um supermercado localizado na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi alvo de um grande furto na manhã desta quarta-feira (1º/9). Isso porque um homem entrou no estabelecimento e levou pouco mais de 35kg de contrafilé sem efetuar o pagamento. A mercadoria está avaliada em R$ 1.385.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo gerente do supermercado. De acordo com o funcionário, o homem estava vestindo um uniforme azul marinho com as iniciais "G.F.", semelhante ao utilizado por guardas civis municipais. Ao perceber o furto, o gerente tentou correr atrás do autor, que fugiu em um carro que estava estacionado na Cristiano Machado com mais dois homens no interior.

No entanto, a PM descobriu que o autor do furto estava envolvido em um crime semelhante, ocorrido horas antes, em um supermercado que fica a poucos metros do estabelecimento furtado no Silveira. As câmeras de monitoramento do comércio que também foi alvo ajudaram na identificação por parte do gerente, uma vez que o supermercado em que ele trabalha só poderia disponibilizar mediante autorização da empresa terceirizada responsável pelo serviço.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.