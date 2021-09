VIDEOCHAMADAS

Bolsonaro sanciona lei que possibilita videochamadas entre pacientes internados e familiares A medida prevê, no mínimo, uma videochamada por dia aos pacientes internados em enfermarias, apartamentos e unidade de terapia intensiva, respeitadas as observações médicas sobre o momento adequado. Se houver contraindicação para as videochamadas, o profissional de saúde deverá justificar e anotar no prontuário.