Jovem desaparecida é encontrada morta em lagoa no fundo de motel, na BR-040

Uma jovem de 24 anos foi encontrada morta nesta quinta-feira (2/9) em uma lagoa existente atrás de um motel, às margens da BR-040, na zona rural de Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Autoridades procuravam por Bruna Sthefany Moreira desde quarta-feira (1º/9), quando ela foi vista pela última vez.



O corpo foi encontrado na tarde de hoje a cerca de dois metros de profundidade. O veículo dela, um Crossfox, foi visto abandonado a alguns metros da lagoa, no fundo de um motel.



Aliás, foi por causa do automóvel que os bombeiros passaram a fazer buscas dentro da lagoa. A Polícia Militar Ambiental avistou o veículo e acionaram os bombeiros por volta das 15h. O corpo foi retirado e levado à perícia.



A PM informou que a perícia e a equipe de investigação da PC foram ao local para verificar se havia algum sinal de violência no corpo, mas apenas o exame confirmará a causa mortis.



A primeira hipótese, ainda conforme os militares, é de que a jovem tenha cometido autoextermínio, pois ligou para mãe antes de desaparecer.

Desaparecimento

A família acionou as autoridades na noite de ontem e afirmou que Bruna fez um último contato através do telefone por volta das 18h de quarta (1º/9). Conforme o relato, a voz dela estava diferente, aparentando estar sob efeito de alguma substância. Ela foi vista com uma garrafa de cerveja ao sair de casa, mais cedo.



Os familiares ainda disseram que ela terminou um relacionamento recentemente, há cerca de um mês. O rapaz se mostrou solícito para ajudar nas buscas, inclusive ligando frequentemente para obter notícias.



Os parentes informaram, por fim, que Bruna tinha quadro depressivo e passou por atendimento psiquiátrico.