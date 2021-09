Cadela e seis filhotes são resgatados em manilha cheia de terra

BL Bruno Luis Barros - Especial para o EM

(crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência de resgate, na tarde desta quinta-feira (2/9), de uma cadela em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O animal deu à luz no interior de uma manilha de captação pluvial situada na entrada de um condomínio residencial.



Chegando ao local, no km 120 da BR-267, os militares da corporação encontraram a cadela e seis filhotes em situação de risco, a cerca de dois metros de profundidade dentro de uma manilha.



Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a operação de resgate durou aproximadamente 15 minutos, e os animais não ofereceram resistência durante a abordagem. Posteriormente, eles foram encaminhados para o Canil Municipal.





Adoção

O Canil Municipal é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora. Conforme a administração municipal, há mais de 800 animais no espaço, entre cães e gatos, disponíveis para adoção.



Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 3225-9933, de segunda a sexta-feira, de 7h às 11h e de 12h às 16h30, para agendar uma visita.



O endereço do canil é na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, Bairro São Damião. É necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência, além de ter mais de 18 anos.



Além disso, em fevereiro deste ano, a prefeitura criou a plataforma Me Adota Aí, que segue em operação. Nela, os interessados podem ver fotos dos animais e acompanhar as ações desenvolvidas pelo canil.