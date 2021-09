Homem ataca militares nas redes sociais e acaba indiciado

SF Sérgio Fraga - Especial para o EM

Um homem de 58 anos foi preso nesta quinta-feira (2/9) após fazer ameaças, pelas redes sociais, contra militares. Durante cumprimento de mandado de buscas, as autoridades encontraram uma espingarda irregular e detiveram o suspeito, liberado após pagamento de fiança.



O caso ocorreu em Cordisburgo, cidade com menos de 9 mil habitantes na região Central de Minas. As investigações realizadas pela Polícia Civil levaram ao indiciamento do homem por calúnia, difamação, ameaça e incitação ao crime; e do padrasto dele por posse ilegal de arma de fogo.



Segundo os militares, as apurações tiveram início para investigar crimes contra policiais na cidade, sendo que o investigado teria ficado insatisfeito ao ser abordado pela polícia e por isso passou a fazer publicações nas redes sociais ameaçando e ofendendo dois policiais. Além disso, o suspeito teria incitado o crime e ameaçado danificar instalações e veículos públicos.

Durante as buscas na residência do investigado e no sítio da família dele, foi apreendida uma espingarda calibre .32 e três munições do mesmo calibre, sendo duas intactas e uma deflagrada, material pertencente ao padrasto dele.



Com isso, o proprietário da arma foi preso em flagrante e liberado posteriormente, mediante pagamento de fiança, conforme previsão legal.