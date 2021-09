Filho de 20 anos estupra e ameaça a própria mãe

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

Um caso, ocorrido no dia 5 de agosto, na cidade de Buritizeiro, no Norte do estado, entrou para os anais da Polícia Civil como um dos maiores absurdos já investigados. Um homem de 20 anos foi indiciado por ameaçar e estuprar a própria mãe, de 47 anos. A prisão foi feita pela Polícia Militar.



Depois de ter sido estuprada, a vítima procurou a delegacia de Buritizeiro para fazer a denúncia. Contou que estaria sendo ameaçada de morte e ainda foi estuprada pelo próprio filho, que a teria obrigado a praticar atos libidinosos.

A principal testemunha, a irmã do suspeito, confirmou as denúncias. A partir daí, foi emitido um alerta para as forças policiais para que o homem fosse preso. Ao ser capturado pela Polícia Militar, ele confessou os crimes.

A partir da confissão, a Polícia Civil requereu à Justiça a prisão preventiva do autor dos crimes, que foi retificada. O homem está sendo indiciado pelo crime do art. 213 (ato libidinoso), combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, combinado com o art. 147, ambos do Código Penal. A pena total por esses crimes pode chegar a 32 anos.