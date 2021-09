Médico é encontrado sem vida no banheiro de hospital no interior de Pernambuco

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: SES/Arquivo)

Um médico foi encontrado morto, na manhã da terça-feira (31/8), no banheiro do Hospital Mestre Vitalino (HVM), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O corpo foi visto após os profissionais que estavam de plantão perceberem a ausência de um dos médicos que atuava na UTI. Ao entrarem no banheiro da unidade, localizaram o profissional já sem sinais vitais.

A assessoria do hospital informou que a área foi isolada e que a Polícia Civil foi acionada e realiza a investigação. A direção do HMV comunicou que "lamenta o ocorrido e vai acompanhar o trabalho do órgão competente até o devido esclarecimento do caso". Ainda não foram divulgados detalhes sobre o caso, como nome e causa da morte.