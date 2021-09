Covid-19: OMS elogia programa de vacinação brasileiro em reunião do G20

RN Ronayre Nunes

Ministros estavam reunidos com a OMS em Roma, na Itália - (crédito: Reprodução/Ministério da Saúde)

Durante uma reunião com os ministros da saúde dos países que compõem o G20, em Roma, na Itália, neste domingo (5/9), o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, elogiou o programa de vacinação brasileiro. O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, estava presente no evento.



Adhanom também celebrou o fato de o Brasil estar na transição entre país importador para exportador de vacina. Vale lembrar que em breve a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), passará a produzir doses com o IFA próprio e 100% nacional.

Além disso, a farmacêutica brasileira Eurofarma trabalha com a norte-americana Pfizer para a produção nacional de mais imunizantes.

Queiroga reforçou os esforços do país para a produção de vacinas: "O complexo econômico-industrial de saúde do Brasil tem capacidade produtiva, competência técnica, ambiente regulatório seguro e ampla experiência para servir como hub regional na produção de insumos para a América Latina e Caribe".

Futuro

Durante a reunião, os ministros também pontuaram a importância de os países estarem melhores preparados para futuras pandemias. Segundo Queiroga, a ideia é positiva, e a OMS poderia ajudar com sugestões de protocolos de saúde. “Gostaríamos de sugerir a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito da OMS para auxiliar os Estados na preparação dos sistemas nacionais de saúde ao cenário pós-Covid. A OMS poderia contribuir por meio de sugestão protocolos de tratamento e diagnóstico para pacientes e por meio do compartilhamento de experiências de centros de referência de reabilitação”.