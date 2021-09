Bolsonaro quer impedir "passaporte da vacina"

IS INGRID SOARES; LUIZA VICTORINO*

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que revogará o trecho da Lei nº 13.979/2020, que trata de medidas compulsórias para o combate à pandemia, como a possibilidade de vacinação obrigatória como estratégia de contenção do novo coronavírus. Especialistas apontam que, se for levada a cabo, a decisão será um retrocesso nas políticas de imunização.

A legislação foi proposta pelo próprio governo federal e sancionada por Bolsonaro em fevereiro do ano passado. O presidente argumentou que a lei que obriga a vacinação deveria ter vigência apenas até o fim de 2020, mas acabou sendo prorrogada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Aquela lei nossa era para valer até o final de 2020, prorrogou, mas lá não está escrito passaporte. Quem prorrogou a lei foi o Supremo. Era até 2020, que nem vacina tinha. Vou ver se eu consigo, por MP, revogar esse dispositivo de vacina aí”, disse Bolsonaro, ontem, na saída do Palácio da Alvorada, a uma apoiadora que reclamou da medida. A simpatizante do presidente afirmou ter receio de não conseguir frequentar certos lugares por conta de uma espécie de passaporte de vacinação que vem sendo exigido em algumas cidades para a entrada em determinados locais.

Em São Paulo, por exemplo, o comprovante de imunização com pelo menos a primeira dose é exigido em eventos de grande porte, como feiras, shows, congressos e jogos com público superior a 500 pessoas.

Em dezembro do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a vigência de 10 artigos da lei sem prazo definido. Com a decisão, além do trecho que versa sobre a obrigatoriedade da vacina, os estados e municípios puderam, ainda, continuar tomando decisões sobre medidas de combate à pandemia, como isolamento e quarentena.



Segurança



Mesmo tendo sancionado a lei, Bolsonaro sempre foi contra o dispositivo. Desde o começo da pandemia, ao adotar um tom crítico aos imunizantes, o presidente já declarava que a vacinação no país não seria obrigatória.

Segundo o epidemiologista Jonas Brant, o passaporte vacinal é uma medida questionável, mas que incentiva a busca pela vacinação. “A pessoa que não está vacinada perde oportunidades, a sociedade a limita por expor outras pessoas a risco. Esse passaporte começa a garantir a segurança para quem se vacinou”, afirma.

Ele ressalta ainda que, mesmo que a revogação do trecho da lei não ocorra, os impactos dessas afirmações já são sentidos pelo Programa Nacional de Imunização. “Essa lógica de mensagens contraditórias vem gerando impacto extremamente negativo nas coberturas vacinais e no programa nacional de imunização. Já é uma ação de marketing de uma mensagem que coloca em cheque todo o programa de imunização”, observou.

Apesar das constantes declarações negativas do presidente a respeito dos imunizantes, o infectologista Julival Ribeiro afirma que a postura da população brasileira merece ser celebrada. “Nós temos que usar toda a nossa capacidade, por meio da mídia, para convencer as pessoas de que a vacina é a melhor arma para nos prevenirmos contra a covid. A vacina não é 100% eficaz, nenhuma vacina no mundo é, mas o grande mérito dela é, justamente, prevenir casos graves, mortes e hospitalizações. Associada a medidas preventivas ela é ainda mais efetiva”, concluiu.

Sequelas persistem por mais de um ano

Mais de um ano após ter covid-19, a baiana Renilda Lima ainda tem 20% do pulmão comprometido, sofre cansaço diariamente, convive com perda de memória e tem baixa imunidade. A doença, contraída em maio de 2020, causou sequelas que persistem até hoje e Renilda, de 34 anos, não sabe se conseguirá se recuperar. Segundo pesquisa do Hospital das Clínicas da USP, 60% dos pacientes que tiveram covid-19 no ano passado estão em condições de saúde semelhantes, mesmo após um ano da alta hospitalar.

O estudo da USP acompanha 750 pacientes que ficaram internados no primeiro semestre de 2020 no Hospital das Clínicas da instituição. Eles serão analisados durante quatro anos, mas os resultados preliminares indicam que 30% ainda possuem alterações pulmonares importantes. Além disso, parte também relata sintomas cardiológicos e emocionais ou cognitivos, como perda de memória, insônia, concentração prejudicada, ansiedade e depressão.

Segundo Carlos de Carvalho, professor titular de pneumologia da USP e diretor da divisão de pneumologia do Instituto do Coração (InCor), os resultados preliminares mostram que algumas sequelas a longo prazo ainda podem ser revertidas. “Há casos em que os pulmões ainda apresentam inflamações mesmo um ano depois da alta hospitalar. Já vimos que essas inflamações podem virar fibroses (cicatrizes pulmonares), que são permanentes”, declarou.

No caso de Renilda, as sequelas físicas vieram junto com as emocionais. Além do cansaço que sente ao fazer esforço físico — o que a levou a interromper algumas atividades diárias —, ela também passou a ter dificuldades de dormir e a ter medo de ficar novamente em estado grave se contrair doenças respiratórias. “Até hoje, meu sono não é regulado. Troco o dia pela noite. Recusei três propostas de emprego com medo de ficar doente”, contou.

Natural de Feira de Santana, município a 116 quilômetros de Salvador, a baiana teve covid-19 no primeiro pico da pandemia no Brasil, momento em que os hospitais públicos estaduais da Bahia não tinham leitos vagos. Ela tratou da doença em casa até conseguir um leito de estabilização em Salvador, onde permaneceu por três dias. No retorno para casa, ficou de cama durante dois meses e não conseguiu se recuperar totalmente.

Carvalho explica que as sequelas são piores e mais longas nos casos em que o tratamento das complicações causadas pela covid-19 são feitos tardiamente ou de maneira não adequada. “Percebemos que os pacientes que demoraram mais a serem encaminhados para o Hospital das Clínicas chegaram em um estado mais grave, e isso também agrava as sequelas. Quanto maior o tempo de internação e a gravidade das infecções, maior a tendência de haver mais sequelas a longo prazo”, disse.

A perda do paladar e do olfato, sintomas comuns da covid-19 no período de infecção, também está entre as sequelas de longa duração. O estudante de engenharia ambiental e cozinheiro Emmanuel Ramos, de 20 anos, afirma que os dois sentidos estão “distorcidos” e que os cheiros de alguns temperos foram perdidos “Tenho enjoos também quando sinto o cheiro de produtos de limpeza e até das queimadas que atingem minha região”, disse Ramos, de Palmas (TO). A baiana Renilda também sofre perda de memória. Essa última sequela é relatada por 42% dos pacientes durante a pesquisa da USP.