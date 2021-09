Motorista capota Porsche após ver mulher nua no meio da pista

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

(crédito: Reprodução/ Google Maps)

Um acidente com um carro de luxo chamou a atenção de quem passava pela Avenida Antônio Carlos na madrugada desta quarta-feira (8/9). Um Porsche branco capotou sob um dos viadutos do Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista, de 46 anos, contou que, por volta das 2h, ele seguia pela avenida quando uma mulher nua atravessou a pista. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle e o carro capotou.

Ele sofreu escoriações no pescoço por causa do cinto, mas dispensou atendimento médico no local e disse que procuraria um hospital por meios próprios.

O condutor também se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida e foi multado. O carro, cujo valor mínimo pode chegar a R$ 400 mil no Brasil, foi entregue a outro condutor. Ainda segundo a PM, por 'não ter a capacidade psicomotora alterada', o motorista do Porsche foi liberado. O caso foi registrado na delegacia do Detran-MG.