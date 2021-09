Flagrantes de embriaguez ao volante aumentam 39% no feriadão

AB Agência Brasil

(crédito: Polícia Rodoviária Federal/Bahia)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (8) o balanço final da Operação Independência, de fiscalização nas rodovias federais que cortam o país. As atividades começaram na sexta-feira (3) e foram concluídas na noite desta terça-feira (7). A força-tarefa contou com o apoio de 13.984 policiais.

De acordo com a PRF, 57.879 pessoas foram alvo de algum tipo de fiscalização e 45.581 veículos foram abordados em rodovias federais durante a operação. Ao todo, foram emitidos 1.045 autos de infração para motoristas dirigindo sob influência de álcool, 498 por uso de celular ao volante e 4.719 pelo não uso do cinto de segurança.

Em relação à operação do ano passado, o número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas aumentou em 39%, aponta o balanço. Também para a infração do uso de celular ao volante houve um aumento de 39%, enquanto o descumprimento da norma do cinto de segurança subiu 9%.

Já os autos de infração por ultrapassagens proibidas tiveram redução 14% em relação ao ano passado, alcançando o número de 5.847, informou a PRF. Em relação aos acidentes graves, também houve queda de 5% em relação a 2020 e decréscimo de 20% em relação às mortes, registrando um total de 309 e 92, respectivamente.

A Polícia Rodoviária Federal também registrou no balanço as apreensões de entorpecentes durante a Operação Independência. Segundo o órgão, a quantidade de maconha apreendida foi 27,3 toneladas, aumento 240% na comparação com o feriado de 7 de setembro do ano passado. Já a apreensão de cocaína foi 90,9 kg, aumento de 11% em relação ao ano anterior.

A PRF informou ter recuperado 136 veículos roubados e apreendido 40 toneladas de cigarros contrabandeados.