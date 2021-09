Bolsonaro pede a abertura de estradas

FG Fabio Grecchi Tainá Andrade

Depois de várias horas com grupos de caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro fechando estradas em diversos estados, o presidente pediu, ontem à noite, que os radicais liberem o tráfego para que não haja impactos na economia. Os primeiros bloqueios foram erguidos depois dos atos do 7 de setembro, quando representantes da categoria acreditavam que seria dada a ordem para que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal fossem tomados, e parlamentares e ministros da Corte destituídos a força.

Por meio de uma mensagem de áudio, Bolsonaro diz que o estrangulamento do trânsito causará impactos na economia — que vem apresentando vários problemas, agravados pelos discursos antidemocráticos do presidente no Dia da Independência, cujos reflexos imediatos foram a acentuada queda do Ibovespa (-3,78%) e a disparada do dólar (que fechou a R$ 5,32, uma alta de 2,89%). Segundo relatos que chegaram ao Palácio do Planalto, os bloqueios das estradas provocaram desabastecimento de alimentos e combustíveis em pequenos municípios do interior.

“Fala para os caminhoneiros que são nossos aliados. Mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras, se for possível, para liberar. Para a gente seguir a normalidade”, pediu Bolsonaro no áudio, confirmado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Um dos chefes do movimento, Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão — que está com prisão preventiva decretada e foragido desde 3 de setembro —, divulgou vídeos que circularam entre os caminhoneiros. Em um, orientava que estava “autorizada a passagem de ambulâncias, impedindo a livre circulação de veículos de passeio, transporte de gêneros alimentícios, combustíveis e até o escoamento da produção agropecuária”.

A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), uma das representantes da categoria, informou que “a pauta (fechamento das estradas) não está sendo discutida pelos caminhoneiros” e advertiu para a falta de liderança do movimento. “Mudamos a política de debate para algo mais técnico. Atualmente, temos várias pautas dentro do Congresso, dentro do próprio governo. Quem são esses que se dizem caminhoneiros?”, questionou.

Já a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) repudiou as barreiras e afirmou que as paralisações poderão causar sérios transtornos à atividade de transporte realizada pelas empresas, com graves consequências para o abastecimento de estabelecimentos de produção e comércio.

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, avalia que o movimento tem participação de empresários de transporte e não de transportadores autônomos. “Os caminhoneiros estão sendo usados como massa de manobra. Existe um movimento com interesse de empresas e do agronegócio atrás do financiamento desses atos”, disse.

De acordo com dados da Polícia Federal Rodoviária (PRF), foram 173 pontos de concentração de manifestações e 53 de bloqueio em rodovias federais no Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em Goiás, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins foram atos pontuais (veja infografia ao lado).

No Congresso, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e os deputados federais Rigoni (PSB-ES) e Tabata Amaral (sem partido-SP) questionaram, em ofício ao Ministério da Justiça, sobre as ações tomadas pela PRF para o desbloqueio das estradas.

O Ministério de Infraestrutura informou que os agentes rodoviários atuaram para desmobilizar bloqueios em oito estados. A previsão, segundo a pasta, é garantir o livre fluxo nas rodovias, com a tendência de fim das mobilizações até a manhã de hoje.

Queiroga: reforço será com a Pfizer

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, ontem, que a terceira dose contra a covid-19 será preferencialmente com a vacina da Pfizer. Conforme observou, a pasta não vai recomendar o uso da CoronaVac para a aplicação da dose de reforço. Na última semana, o ministro anunciou que não recomendaria o uso da CoronaVac para a terceira dose enquanto não houvesse o registro definitivo do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) — São Paulo vem oferecendo o fármaco do Instituto Butantan como reforço. Por enquanto, as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca são as únicas com esse tipo de autorização do órgão regulador brasileiro. O ministro voltou a pedir que os estados e municípios sigam as orientações federais sobre a aplicação das vacinas contra covid-19 e criticou aqueles que seguem ritmos de imunização diferentes do previsto pela pasta. Segundo ele, se cada um fizer o próprio plano, o ministério não consegue garantir a entrega dos imunizantes.

Anvisa aprova novo remédio contra covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, ontem, o uso emergencial do Sotrovimabe, um anticorpo monoclonal contra o novo coronavírus. A autarquia aprovou cinco medicamentos para tratamento da covid-19, sendo quatro em uso emergencial. Para o fármaco ser incorporado ao rol dos que podem ser usados contra a doença, a incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS) ainda depende da avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O remédio destina-se a pacientes com quadros leves ou moderados de covid-19, com risco de evoluir para formas graves. A droga é indicada para idosos, imunossuprimidos ou pessoas com doenças como asma e diabetes. Assim como outros anticorpos monoclonais, o Sotrovimabe é de uso exclusivo hospitalar, sem autorização para a comercialização em farmácias — é administrado de forma intravenosa.