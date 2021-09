Vídeo: homem rouba carro, tenta jogá-lo em PMs durante fuga e é morto

MA Matheus Adler/ Estado de Minas

(crédito: Reprodução)

Um roubo a carro, no fim da manhã desta quarta-feira (8/9), terminou com um suspeito, de 24 anos, morto, no Bairro Maria Helena, na Região de Venda Nova. O homem teria tentado jogar o veículo para cima de policiais militares que faziam o cerco, mas acabou sendo baleado.



De acordo com o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar (PM), o homem teria rendido uma mulher de 38 anos na porta da empresa que ela trabalha, no Bairro Santa Mônica, na Região da Pampulha. O suspeito, então, levou o carro da vítima e outros pertences, como telefones celulares.

Acionada via 190, a PM fez um cerco e bloqueio assim que soube das características do carro e do suspeito. O veículo foi interceptado no cruzamento da Avenida Vilarinho com a Rua Padre Pedro Pinto. O automóvel, que estava parado no semáforo, foi cercado por militares, que deram ordem de desembarque ao homem, que acabou jogando o carro para cima dos PMs, sendo que um deles fez dois disparos para resguardar a própria vida, segundo o boletim de ocorrência.



Uma câmera de segurança (veja abaixo) captou toda a ação. Em um certo momento, o carro passou pela calçada, colidindo, em seguida, com dois veículos que estavam parados no semáforo. Um poste também foi atingido.

O homem foi socorrido pelos militares até o Hospital Risoleta Neves, na mesma região. Ele chegou à unidade de saúde com vida, após ser alvejado na cabeça, mas morreu horas depois. A arma do militar que fez os disparos foi apreendida. Ainda segundo a PM, o homem estava com uma réplica de pistola.

O carro e os pertences da vítima foram recuperados.