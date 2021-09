Fogão a lenha provoca incêndio em casa de Sete Lagoas

SF Sérgio Fraga - Especial para o EM

Um descuido no uso de um fogão a lenha causou um susto da madrugada desta quinta-feira (9/9), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

Por volta das 2h da manhã, no bairro Alvorada, próximo ao colégio Professor Vasco Damião, um vizinho acordou surpreendido pelo fogo alto na casa ao lado e acionou os bombeiros.

Segundo os militares, o proprietário do imóvel é um acumulador. O morador é idoso e por descuido, ao acender o fogo do fogão a lenha, deixou que as chamas se alastrassem para fora do compartimento.



“Como havia bastante material combustível no local, a situação logo saiu de controle e o incêndio se propagou para toda área externa à residência”, relata o Corpo de Bombeiros.



De acordo com a corporação, o incêndio não invadiu o interior da casa, apenas atingiu as paredes externas. Não houve danos nas residências adjacentes e também não teve vítimas.



Os bmbeiros utilizaram cerca de 10 mil litros de água para extinção do incêndio e eliminação do risco de reignição em um amontoado de madeira e outros materiais de construção civil no quintal do imóvel.