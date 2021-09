Lotofácil da Independência: confira o resultado do concurso 2320

CB Correio Braziliense

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (11/9), a Lotofácil da Independência. O concurso 2320 está acumulado em R$ 150 milhões e, por ser prêmio especial, não acumula. O concurso teve as seguintes dezenas sorteadas: 02-01-24-06-09-15-13-12-22-03-21-23-25-17-05. A quantidade de ganhadores da Lotofácil da Independência e o rateio podem ser conferidos aqui.



Além da Lotofácil, foram sorteados mais cinco loterias: os concursos 2408 da Mega-Sena; o 5655 da Quina; o 2272 da Dupla Sena; o 1687 da Timemania e o 505 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O prêmio deste ano desbancou o recorde pago no ano passado, em que a Lotofácil da Independência pagou R$ 124,9 milhões, maior premiação da modalidade até então, que foi dividida entre 50 apostas, de 14 estados diferentes.



Assista a transmissão completa: