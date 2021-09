Veja os números da Lotofácil da Independência

CB Correio Braziliense

A Caixa sorteou, ontem à noite, a Lotofácil da Independência, com prêmio estimado de

R$ 150 milhões. Os números do concurso 2320 são 01-02-03-05-06-09-12-13-15-17-21-22-23-24-25. A próxima loteria especial da Caixa é a Mega da Virada, com sorteio em 31 de dezembro. As apostas devem começar em novembro.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 46 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04-29-30-38-43-57.

Já a Quina, com prêmio previsto de R$ 1,5 milhão, registrou os seguintes números sorteados: 01-28-31-68-78.

Com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-03-07-08-12-14-29. O mês da sorte é fevereiro.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14-15-28-33-44-46 no primeiro sorteio; 03-04-07-09-31-46 no segundo sorteio. O prêmio previsto para o primeiro sorteio é de R$ 3,6 milhões, o prêmio previsto do segundo sorteio é de R$ 75.956,38

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 1,2 milhão, apresentou o seguinte resultado: 33-42-62-65-71-73-75. O time do coração é o ABC, do Rio Grande do Norte.

Os resultados oficiais devem ser checados no site da Caixa (www.caixa.gov.br).