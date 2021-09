Maior lote de doses da vacina da Pfizer desembarca no Brasil

VB Vera Batista

(crédito: Ministério da Saúde/ Divulgação)

Chegou no final da tarde o último lote que completa o total de 5,1 milhões de doses da vacina da farmacêutica Pfizer/BioNTech. Essa que é a maior remessa dessa fabricante e aconteceu em quatro lotes, com desembarque pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), ao longo desse domingo. O primeiro voo trouxe 1,3 milhão de doses, na madrugada de hoje. O segundo, com 1,1 milhão, aterrissou por volta das 10h30. Mais dois, com 1,1 milhão e 1,5 milhão, entraram no país há poucos minutos.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde destacou que “as vacinas chegam para acelerar ainda mais a campanha de vacinação que já imunizou mais de 70 milhões de brasileiros com as duas doses ou a vacina de dose única, ou seja, quase 44% da população adulta. Os reflexos da imunização da população aparecem nos dados epidemiológicos todos os dias. Na última semana, 23 estados estavam com ocupação de leitos abaixo de 50%”, destaca a nota do ministério.

Chegou no final da tarde deste domingo (12/09) o último lote que completa o total de 5,1 milhões de doses da vacina da farmacêutica Pfizer/BioNTech. (foto: Ministério da Saúde/ Divulgação)

De acordo com o órgão, mais de 136 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose dos imunizantes. “Isto é, cerca de 85% dos 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos”. O processo de distribuição, que já deu vários problemas, principalmente com São Paulo, começa com a liberação da carga pela Receita Federal, chamada “desembaraço”, feita de maneira excepcional, antes mesmo do pouso.

“Imediatamente, os lotes são encaminhados para o Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos/SP”, informa o órgão. “São várias etapas a partir do momento em que os laboratórios entregam os lotes de vacinas, conduzidas no menor tempo possível, para garantir que a imuniczação avance cada vez mais rápido”, reforça o ministério.