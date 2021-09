Remessa recorde da Pfizer

V » VERA BATISTA

(crédito: Divulgação/Pfizer)

O Ministério da Saúde anunciou a chegada de 5,1 milhões de doses de vacinas, no Brasil, para reforçar o Programa Nacional de Imunizações. Essa, que é a maior remessa da farmacêutica Pfizer/BioNTech, foi feita em quatro lotes, com desembarque pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), ao longo do dia de ontem. O primeiro voo trouxe 1,3 milhão de doses, na madrugada de domingo. O segundo, com 1,1 milhão, aterrissou por volta das 10h30. Mais dois, com 1,1 milhão e 1,5 milhão, entraram no país no período da tarde.

Por meio de nota, a Saúde destacou que “as vacinas chegam para acelerar ainda mais a campanha de vacinação que já imunizou mais de 70 milhões de brasileiros com as duas doses ou a vacina de dose única, ou seja, quase 44% da população adulta. Os reflexos da imunização da população aparecem nos dados epidemiológicos todos os dias. Na última semana, 23 estados estavam com ocupação de leitos abaixo de 50%”, destaca a nota do ministério.

O processo de distribuição, que já deu vários problemas, principalmente com São Paulo, começa com a liberação da carga pela Receita Federal, chamada “desembaraço”, feita de maneira excepcional, antes mesmo do pouso. “Imediatamente, os lotes são encaminhados para o Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos (SP)”, informa o órgão.

Em Brasília, a Secretaria de Saúde aguarda o envio de vacinas para atender a dose de reforço para idoso. A expectativa é de que a imunização para pessoas com mais de 70 anos (142.131 no total) comece a partir de quarta-feira. Desde quinta-feira, o Governo do Distrito Federal antecipou a segunda dose para quem estava agendado até 24 de setembro, e tomou AstraZenica e Pfizer/BioNTech. O horário de funcionamento dos postos é das 9h às 17h, com exceção da Praça dos Cristais, que funciona das 18h às 22h.

Desabastecimento

Em meio à confusão com o desabastecimento para a aplicação da segunda e terceira doses (reforço para idosos), Rio de Janeiro e São Paulo lançam mão de alternativas. Na cidade paulista, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, afirmou que vai usar a vacina da Pfizer para substituir a segunda dose da AstraZeneca, em pessoas que deveriam tomá-la entre 1º e 15 de setembro.

A expectativa é de que a aplicação comece já na segunda-feira. “Vamos discutir (as vacinas) em toda a nossa rede e acreditamos que por volta das 16h reinicie a vacinação para pessoas que deveriam tomar AstraZeneca”, disse Aparecido, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. O Rio de Janeiro também conta com o início da dose de reforço nos idosos nesta segunda.

A Fundação Oswaldo Cruz informou que a entrega da AstraZeneca — que está atrasada pela falta de matéria-prima, o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que vem da China — deve ser normalizada na terça. Mesmo assim, no Rio — primeiro a adotar a combinação de imunizantes no país —, quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca, quando procurarem os postos para a segunda dose, poderão tomar a Pfizer.