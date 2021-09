Tragédia familiar: após briga com sogra, mulher é esfaqueada até a morte por marido

MF Mariana Fernandes

A vitima teria escondido as armas de fogo do marido momentos antes do ocorrido

Uma tragédia familiar chocou moradores da cidade de Funilândia, município a 28 km de Sete Lagoas, nesta quarta-feira (15/9). Pablo Rangel Tavares, de 42 anos, é suspeito de esfaquear até a morte a esposa, Marli da Rocha Batista, de 52. A ocorrência aconteceu em uma residência no Condomínio Vale do Sol, na MG-238.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima fez uma solicitação de atendimento alegando que o companheiro e a sogra haviam invadido a casa e estavam a agredindo. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Marli caída no sofá, já sem vida.



O caseiro da residência afirma que Pablo saiu rumo a Sete Lagoas no início da manhã e voltou, por volta de 9h, com a sua mãe. Assim que chegaram na casa, teve início uma briga entre as duas mulheres. O conflito foi amenizado pelo caseiro, que saiu para terminar suas tarefas.



Entretando, segundo depoimento dele aos militares, momentos depois, a sogra saiu da residência gritando “a Marli está morta.”



Aos militares a sogra informou que o filho a buscou para passar uns dias no condomínio, mas chegando lá foi agredida pela vítima. Dessa forma, orientou o filho a pegar os pertences e voltar a Sete Lagoas. Porém, a violência por parte da nora não cessou e o filho interveio, dando facadas na companheira.



Ainda de acordo com a PM, foi identificado que a vítima fez uma ligação para uma colega de trabalho, pouco antes do ocorrido, afirmando que iria esconder as armas de Pablo no sótão. De acordo com Marli, o marido estava muito transtornado e ela estava com medo.

Porém, ao realizar uma busca no local, os militares não encontraram as armas. Foram encontradas 17