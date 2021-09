Confira os resultados da Quina 5659 e da Timemania 1689 desta quinta (16/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (16/9), cinco loterias: os concursos 5659 da Quina; o 2324 da Lotofácil; o 2274 da Dupla Sena; o 1689 da Timemania e o 507 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 5,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 20-30-39-45-73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.



Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 13-17-18-30-36-37 no primeiro sorteio; 07-08-15-22-32-42 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 380 mil.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos aqui.

