Vacina não causou morte de jovem em SP

Um dia após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recomendar a suspensão da imunização de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, devido à morte de uma adolescente de 16 anos que havia tomado a vacina da Pfizer sete dias antes, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou, ontem, que o óbito da jovem, moradora de São Bernardo do Campo (SP), não teve relação com a vacina contra a covid-19. Mesmo diante da análise de SP, a pasta diz que ainda aguarda a conclusão oficial da investigação do caso para mudar o posicionamento.

Segundo o governo paulista, a causa da morte foi uma doença autoimune chamada Púrpura Trombótica Trombocitopênica (PPT). “As análises técnicas indicam que não é a vacina a causa provável do óbito e, sim, a doença identificada com base no quadro clínico e em exames complementares”, afirmou a secretaria, em nota. O órgão informou que a PTT é uma doença rara e grave, normalmente sem uma causa conhecida capaz de desencadeá-la.

“Não há nenhum relato técnico até o momento que aponte este quadro como evento adverso pós-vacinação após primeira dose de uma vacina contra covid-19 de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer”, informou a secretaria. A análise do caso foi feita por 70 profissionais reunidos pela Coordenadoria de Controle de Doenças e do Centro de Vigilância Epidemiológica. Participaram especialistas em hematologia, cardiologia, infectologia e profissionais de outras áreas.

O infectologista Eder Gatti, que coordenou a investigação, afirma que os eventos adversos graves são sempre discutidos por uma comissão de especialistas para se ter uma decisão mais precisa. “As vacinas em uso no país são seguras, mas eventos adversos pós-vacinação podem acontecer. Na maioria das vezes, são coincidentes, sem relação causal com a vacinação. Quando acontecem, precisam ser cuidadosamente avaliados”, explicou o médico, que atua também no Instituto Emílio Ribas, referência em doenças infecciosas.

Mesmo com a conclusão das autoridades locais, o caso segue sendo investigado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência indicou que, com os dados disponíveis até o momento, “não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações nas condições aprovadas para a vacina”. Ou seja, continua aprovada a aplicação do produto da Pfizer em adolescentes.



Cautela

Mesmo assim, o Ministério da Saúde prega “cautela” e diz que ainda precisa de mais dados para mudar o posicionamento. “O Ministério da Saúde aguarda a conclusão oficial da investigação do caso. Até o momento, a orientação para vacinação apenas em adolescentes com comorbidades se mantém”, disse a pasta, em nota oficial. Em conversa com o Correio, a secretária especial de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite, disse que o “momento ainda é de cautela”. “Vamos esperar os trâmites oficiais. Tanto a Vigilância do PNI quanto a Anvisa estão investigando este caso”, indicou.

O Correio ainda apurou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vê a decisão como transitória, mas ainda não se sabe quando a pasta voltará a recomendar a imunização de jovens sem comorbidades.

Enquanto isso, a intenção é evoluir na vacinação dos idosos, imunossuprimidos e adolescentes com comorbidades. O problema é que muitos estados e cidades já haviam iniciado a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Além de gerar embate com as unidades federativas, a confusão desgastou a relação com os especialistas do Comitê Técnico Assessor de Imunizações (CTAI), que não foram consultados sobre a decisão e não gostaram da manifestação da pasta.

Críticas

As críticas também vieram de associações médicas e de especialistas. Em nota, o Comitê Extraordinário de Monitoramento Covid, da Associação Médica Brasileira, afirmou que não há justificativas científicas para a decisão do Ministério da Saúde. “No tocante à segurança desta vacina, a incidência e gravidade dos potenciais eventos adversos evidenciados nesses estudos foram não significativos quando comparados aos benefícios da proteção conferida pelo imunizante”, diz o comunicado da entidade.

A associação afirmou, ainda, recomendar a vacinação da faixa etária, lamentando a decisão do ministério. “A melhora do cenário epidemiológico no Brasil não justifica interrupção da vacinação em adolescentes, e, sim, justamente o inverso. O avanço no controle da pandemia no país se deu única e exclusivamente por, depois de um lamentável atraso, estarmos realizando uma vacinação ampla e rápida da população, incluindo milhões de adolescentes.”, finalizou o comitê.



Fiocruz vê cenário mais favorável

O último Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indica que a taxa de ocupação de leitos de UTI de covid-19 para adultos se encontra no melhor cenário desde que foi iniciado o monitoramento do indicador. Apenas uma capital está com taxa superior a 80%: o Rio de Janeiro (82%). Duas estão na zona de alerta intermediária: Boa Vista (76%) e Curitiba (64%).

O número de casos e de óbitos sofreu a maior queda desde o início de 2021, segundo o levantamento. Foram registradas 12 semanas consecutivas de diminuição do número de mortes, com redução de 3,8% ao dia na última Semana Epidemiológica (SE 36). O total de casos também apresenta tendência de redução, mas com oscilações ao longo das últimas semanas. Foi registrada uma média de 15,9 mil casos e 460 óbitos diários na semana de 5 a 11 de setembro. Esses níveis, segundo a pesquisa, ainda são considerados altos e geram preocupação diante da manutenção da positividade dos testes.

De acordo com o estudo, a redução dos casos e óbitos parece ser “sustentada”. Contudo, o cenário atual mostra que, uma vez beneficiada de forma mais homogênea com a vacinação, a população tende a ter relativamente mais casos graves e fatais entre idosos, concentrando-os novamente nas idades mais avançadas.

“Após o início da vacinação entre adultos jovens, esta é a primeira vez em que a mediana dos três indicadores — internações gerais, internações em UTI e óbitos — estão novamente acima dos 60 anos. Isto significa que mais da metade de casos graves e fatais ocorrem entre idosos. No total, 54,4% das internações e 74,2% dos óbitos ocorrem entre idosos.”, indica o levantamento. (MEC e GB)