Na trave! Aposta do Lago Sul acerta cinco números na Mega-Sena e leva R$ 62 mil

RN Ronayre Nunes

A sorte passou perto do quadradinho - (crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Mega-Sena 2410 sorteada neste sábado (18/9) (com os números 10-59-35-43-07-27) acabou saindo para bilhetes do Paraná e São Paulo, mas teve gente do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada. Vale lembrar que o próximo sorteio da modalidade já ocorrerá nesta quarta-feira (22/9), com prêmio previsto de R$ 3 milhões.



O bilhete sortudo da capital (que vai ficar com exatos R$ 62.204,72) acertou cinco dezenas em um jogo de sete números. Trata-se de uma aposta simples e foi registrada na Casa Lotérica Onze da Sorte, no Lago Sul (SHIS CL, QI 11).

Segundo informações da Caixa, além dos dois ganhadores, 93 pessoas acertaram cinco números no sorteio. Outras 5.939 gabaritaram “apenas” quatro números e vão ficar com R$ R$ 695,76.