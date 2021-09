DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Apagão em SP, RJ e MG

Uma falha em Rocha Leão, subestação de Furnas que fica localizada no município carioca de Rio das Ostras, foi a causa do apagão de cerca de uma hora registrado no sábado em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com a ocorrência, não foi possível entregar energia para a distribuidora que atende a região, a Enel, o que afetou a prestação de serviços. Os problemas foram relatados a partir de 21h20 e teriam sido normalizados por volta de 22h30. Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) descartou, ontem, a relação do apagão com a crise hídrica que vem causando estresse energético no país.



244 mortes e 9.458 casos em 24h

O número de mortes por covid-19 no Brasil subiu para 590.752. Em 24 horas, foram registradas 244 mortes. O total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 21.239.783. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 9.458 novos casos. Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada ontem. Na lista de estados com mais mortes estão São Paulo (148.099), Rio de Janeiro (64.895), Minas Gerais (54.080) e Paraná (38.456). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.817), Amapá (1.969), Roraima (1.987) e Tocantins (3.738). Em número de casos, São Paulo também lidera (4.350.530), seguido por Minas Gerais (2.112.043), Paraná (1.490.543) e Rio Grande do Sul (1.428.678).



222,3 milhões de doses aplicadas

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, 222,3 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram aplicadas no país, sendo 141,8 milhões de primeiras doses e 80,5 milhões de segundas doses ou doses únicas. Ainda segundo a pasta, foram distribuídas, até o momento, 267,6 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 259,4 milhões foram entregues e 8,2 milhões estão em processo de distribuição.