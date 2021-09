Idoso morre ao tentar apagar fogo na própria casa

BL Bruno Luis Barros - Especial para o Estado de Minas

Homem de 73 anos morreu ao tentar apagar o fogo que atingia a residência - (crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um idoso de 73 anos morreu após ser atingido pelas chamas de um incêndio de médio porte, que atingiu a vegetação às margens da MG-353, no município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata mineira, na tarde desse domingo (19/9). Ele tentava impedir que o fogo atingisse a própria casa.

Conforme o registro da Polícia Militar (PM), o genro da vítima percebeu o início de uma queimada na parte de cima do terreno da residência – local onde o idoso estava. Segundo essa testemunha, o fogo se alastrou rapidamente e as buscas pelo homem de 73 anos foram feitas pelo próprio genro e outros familiares.



Ainda conforme o relato do genro na ocorrência policial, o idoso, ao perceber que o fogo chegava perto de sua casa, tentou debelar as chamas. A suspeita dos familiares é de que a vítima, que tinha problemas de saúde, possa ter sido surpreendida pelas chamas que avançaram rapidamente e desmaiado em decorrência da grande quantidade de fumaça.

Corpo de Bombeiros/Divulgação (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Nesse sentido, a guarnição informa que foram necessários 7 mil litros de água para cessar as chamas, que destruíram aproximadamente 5 mil metros quadrados de vegetação. Para realizar a operação em segurança, a rodovia foi interditada nos dois sentidos por pouco mais de três horas.

De acordo com a PM, duas ambulâncias – uma da unidade de saúde do município e outra do Samu – também estiveram no local. No entanto, os profissionais de saúde já encontraram o idoso sem sinais vitais. Um laudo pericial ratificou o óbito, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).