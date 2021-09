Estudante acusa Latam de maus-tratos a cachorro que morreu após viagem

YI Yasmin Ibrahim*

A estudante carioca Gabriela Duque Rasseli, 24 anos, acusa a empresa aérea Latam de ter causado a morte do cachorro dela, Zyon, um filhote da raça golden retriever, na terça-feira (14/9). Segundo Gabriela, o animal teria sofrido maus-tratos por parte da empresa. Ela conta que embarcou o mascote no Rio de Janeiro, às 13h53; e o recebeu de volta, às 15h30.

Em nota divulgada à imprensa, os advogados de Gabriela e da família dela informaram que "a jovem, além de viver o luto por seu animal de estimação, também recebe, devido à grande exposição sofrida, inclusive ataques de terceiros".

Além disso, afirmaram que, apesar das notas divulgadas e da proposta de reunião da Latam, "Gabriela e a família Duque ainda aguardam os devidos esclarecimentos da empresa sobre o período em que Zyon passou desde o desembarque até o encontro".

"A família estuda a possibilidade de entrar com ação judicial, na tentativa de obter reparação e encerramento ao episódio que ainda causa muita dor. Entretanto, ainda resta a indignação pelo descaso com que os animais são tratados pela companhia e a frustração na busca por respostas pelo que aconteceu com Zyon."

A Latam, em nota, afirmou que seguiu todos os protocolos de transporte do pet, e que atende rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais. "Nós, da Latam, nos sensibilizamos muito com o que aconteceu e estamos em contato com a cliente Gabriela desde o desembargue do animal. A companhia reitera que a segurança é um valor inegociável, reforçando que se solidariza com a tristeza vivida pela cliente e que fará tudo que está ao seu alcance para oferecer a assistência necessária neste momento", informou a companhia.

Nas redes sociais, o caso teve imensa repercussão. Apesar de muitos usuários terem ficado com raiva da companhia aérea e do ocorrido com o cachorro, muitos internautas questionaram a compra e venda de pets, tratando animais como mercadorias.



Quando as pessoas começarem a compreender que animal não é mercadoria, muita coisa vai mudar. O caso do cachorro que morreu no avião da latam é inadmissível. Não sei como é considerado normal e seguro um animal ser despachado junto da bagagem. ????‍?? — Flavia Domingues (@fla_domingues) September 21, 2021

A @LATAM_BRA ASSASSINOU UM CACHORRO! Estão tentando acobertar o caso, quero ver agora que já chegou no Twitter, empresa lixo do caralho! pic.twitter.com/gklaBpeVl5 — annie rietveld (@annyccardoso) September 20, 2021

ISSO NAO PODE FICAR ASSIM. A @LATAMAirlines/@LATAM_BRA matou um cachorro. Além de ter sido transportado sem nenhum cuidado que um animal merece, ele só foi entregue quase 2 horas depois que chegou, praticamente sem vida



Por favor divulguem esse caso, isso é muito triste pic.twitter.com/Tvnm0eacHc — b-army struggle tweets????????? NAMUDAY???? (@armystruggIe) September 21, 2021

Essa história do cachorro que morreu no bagageiro da Latam tem várias coisas que me irritam.

Primeiro que a garota comprou um cachorro longe da cidade dela. Ou seja a viagem seja aérea ou terrestre já é um fator de stress, ainda mais para um filhote. — Guzella (@henriqueguzella) September 20, 2021

