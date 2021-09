ONU vê tortura em presídios como "problema estrutural do Brasil"

AC Agência Câmara

Integrante do Subcomitê da Organização das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura, o diplomata peruano Juan Pablo Vegas criticou, nesta quarta-feira (22), as ações tomadas até agora pelo Brasil na tentativa de acabar com a superlotação e a violência no sistema penitenciário. Ele participou virtualmente de audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que funciona como Observatório Parlamentar para monitorar as recomendações internacionais ao Brasil no âmbito do mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU) da ONU.

Juan Pablo Vegas manifestou preocupação com o que chamou de "precariedade" no funcionamento do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), criado por lei (Lei 12.847/13) em 2013, mas com eficácia reduzida a partir do decreto (Dec 9831/19) do governo Bolsonaro que alterou a estrutura do comitê nacional responsável por essas ações.

"A tortura é um problema sistêmico e estrutural do Brasil há muitos anos. E as ações tomadas até o presente momento em diferentes setores do Estado não são suficientes para fazer esse tipo de enfrentamento do problema central", afirmou.

A lei federal prevê independência e mandato para os 11 peritos desse mecanismo de combate à tortura e aos tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes nos presídios. Porém, o perito José de Araújo e Souza avalia que houve "desmonte" da estrutura, já que o decreto presidencial levou à exoneração de profissionais e à perda de cinco assessores e dois auxiliares administrativos. Os cargos e a remuneração dos peritos estão garantidos por liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Vários participantes pediram a aprovação dos projetos de decreto legislativo (PDL 389/19 e 5 apensados) que tramitam na Câmara para suspender os efeitos do decreto presidencial.

Participação da sociedade

Integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Everaldo Patriota também denunciou que o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está em "crise" diante da decisão do governo federal de restringir a participação de representantes da sociedade civil.

"A gente tem um Comitê de Prevenção e Combate à Tortura quase que transformado em quartel: em tudo, parece que se está em ordem unida. O Brasil é signatário do protocolo facultativo (Protocolo Opcional para a Convenção contra a Tortura), então, tem que seguir o protocolo. Há questões de superlotação, insalubridade, promiscuidade e tortura. Não é uma tortura de pau de arara, mas a rotina prisional brasileira hoje é uma tortura", afirmou.

A audiência contou ainda com representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público. Além da superlotação, houve denúncias de torturas físicas, revistas vexatórias e falta de atendimento médico e psicológico nos presídios, mesmo durante a pandemia de Covid-19.

Números

Governo e entidades da sociedade civil apresentaram estatísticas divergentes quanto à situação prisional. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há retrocesso na transparência de informações e disparidade nos dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e secretarias estaduais. Mas, de forma geral, houve consenso quanto ao perfil da população carcerária, marcado por jovens, negros e baixa escolaridade.

O Depen, órgão do Ministério da Justiça, informou que o total de presos no país é de 811 mil pessoas. Das 1.381 unidades prisionais, 997 têm mais de 100% da capacidade ocupada e outras 276 estão com ocupação superior a 200%. Sobram vagas em apenas 363 prisões.