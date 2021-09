Homem coloca fogo em casa e mata criança e bebê em Belo Horizonte

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Uma tragédia marcou a tarde desta quinta-feira (23/9) em Esmeraldas, na Grande BH. Isso porque um homem ateou fogo em sua própria casa, no Bairro Tejuco, provocando a morte de sua filha de 5 anos e de um bebê de apenas dois meses. O autor do incêndio também morreu no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava dentro da casa com a criança, o bebê e uma adolescente de 15 anos, que foi resgatada de helicóptero pela instituição com 90% do corpo queimado. Ela foi levada para o Hospital João XXIII, com vida. A unidade é referência para tratamento de queimados.

Os bombeiros também disseram que vizinhos tentaram entrar no imóvel para salvar as vítimas, porém, devido ao calor, não conseguiram. Assim que os militares chegaram no local, constataram combustível derramado.

De acordo com os vizinhos, o homem estava separado de sua ex-esposa, mas não aceitava a situação. A criança de 5 anos e a adolescente de 15 anos são frutos do relacionamento deles, mas o bebê de dois meses era proveniente de outro relacionamento.

A mulher não estava no imóvel no momento do incêndio. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.