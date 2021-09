Covid-19: variante Delta causa a primeira morte em Belo Horizonte

GW Gustavo Werneck/Estado de Minas

(crédito: Arte/EM/D.A press)

Belo Horizonte já registra uma morte em decorrência da variante Delta (mutação do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19), informou, na tarde deste sábado (25/9), a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Em Minas, conforme dados atualizados na sexta-feira (24), houve mais oito mortes, sendo duas em Caratinga, na Região Leste, e as demais em Contagem, na Região Metropolitana de BH, Piraúba e Rio Novo, na Zona da Mata, Claro dos Poções, no Norte, Uberaba, no Triângulo, e Cabeceira Grande, no Noroeste.

Segundo a SES, foi notificado em Minas o total de 711 amostras positivas para a variante Delta. Em nota, os assessores do órgão estadual informaram que se trata da linhagem B.1.617.2 classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma variante de atenção e/ou preocupação (VOC - Variants of concern) sob vigilância mundial, devido à possibilidade de maior transmissibilidade, bem como a necessidade do desenvolvimento de estudos que comprovem a efetividade dos imunizantes disponíveis até o momento.

Diz a nota: “Dos 711 casos, 9 casos evoluíram para óbito, sendo localizados nos municípios de Piraúba (1), Caratinga (2), Rio Novo (1), Claro dos Poções (1), Uberaba (1), Cabeceira Grande (1), Contagem (1) e Belo Horizonte (1). Quanto ao perfil demográfico dos casos identificados com a variante delta notificados à SES, a idade variou entre 1 mês a 95 anos, com mediana de 45 anos. Um total de 408 casos do sexo feminino (57%), 300 casos do sexo masculino (42%), e 3 casos não informados. Reforçamos que os dados são dinâmicos e podem ser atualizados a qualquer momento”.

Sem alterações

A nota oficial esclarece que a análise do cenário epidemiológico atual demonstra não houve alterações quanto às médias de internações de pacientes, apesar do crescimento da variante Delta. Os números de ocupação de leitos no Estado podem ser acompanhados por meio do Painel de Monitoramento.

Sobre o detalhamento dos casos, foi implementado o painel de monitoramento pelo qual é possível consultar o tipo de variante ou linhagem que foi identificada no estado, o município de ocorrência e o número de amostras analisadas em cada região. O painel é aberto para consulta pública e está disponível no link , atualizado às terças e sextas-feiras, após a SES-MG investigar, alinhar e consolidar as informações com os laboratórios públicos e privados, as 28 unidades regionais e os municípios mineiros.