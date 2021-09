Covid-19: Brasil tem 15,7 mil novos casos e 537 mortes em 24 horas

TA Tainá Andrade

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde divulgou neste sábado (25/09) um novo boletim com dados sobre a covid-19 no Brasil. A pasta informou que, nas últimas 24h, foram registradas 537 mortes pela doença no país. Além disso, foram 15.688 novos casos, o que confere maior quantidade de infectados desde a última divulgação – atualmente, é de 21.343.304. Desde o início da pandemia, foram 594.200 óbitos.

Apesar dos novos números, o governo federal continua com problemas para conferir com os estados o verdadeiro número de registros da doença. No sábado passado (18), por exemplo, foi divulgado novo recorde de casos da doença notificados, mas dois dias depois os números de diagnósticos tornaram-se negativos.

Os estados têm reclamado da dificuldade em lidar com a plataforma desenvolvida para o Sistema Único de Saúde (SUS) para receber as informações, a e-SUS Notifica. O Brasil segue com alta quantidade de subnotificações dos números de casos, principalmente em casos leves da doença.

Atualização

O e-SUS Notifica passou por uma atualização no início de setembro. De acordo com o ministério, houve a inclusão automática dos dados de vacinação, "permitindo a análise de casos em pessoas já vacinadas". A consequência disso, é que os estados conseguem coletar os dados de casos de covid-19 inseridos pelos municípios e hospitais. Mais detalhes sobre outras atualizações não foram repassados pela pasta.

Entre os estados, São Paulo é que tem o maior número de casos e de óbitos, com 4,3 milhões e 149 mil, respectivamente.