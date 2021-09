Correio debate doenças

CB Correio Braziliense

A incidência de doenças pulmonares graves tem crescido no mundo. É, atualmente, uma das principais causas de internações hospitalares no país e alvo de preocupação cada vez maior das autoridades médicas e sanitárias.

Para aprofundar o debate sobre o tema, o Correio Braziliense promoverá na próxima quinta-feira, 30, o evento virtual Impacto Social das Doenças Pulmonares Graves, com transmissão pelos canais digitais do jornal no You Tube, Instagram e Facebook. Das 11h30 às 13h, especialistas vão debater tendências e políticas públicas voltadas para combater essas enfermidades, além da criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves.

Participarão, como painelistas, a diretora executiva do Instituto Unidos pela Vida, Verônica Stasiak; o professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Fundação ProAR, Rafael Stelmach; e os deputados Pedro Westphalen (PP-RS) e Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ). A mediação será feita pelo editor executivo do Correio, Vicente Nunes. O público poderá encaminhar perguntas aos debatedores.