Fim do intervalo entre doses da gripe e da covid

*B *Correio Braziliense» RENILDO CALHEIROS Deputado federal por Pernambuco e líder do PCdoB na Câmara»

O Ministério da Saúde deve suspender, em outubro, o intervalo entre a aplicação das vacinas contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e contra a gripe. A medida foi discutida pela Comissão Técnica do órgão a fim de aumentar a adesão à Campanha Nacional de Imunização contra Gripe. Atualmente, a recomendação é que se espere 14 dias entre cada aplicação.



“A Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (Cetai) apresentou um estudo mostrando que não há problema em lançar mão dessa estratégia (de intervalo entre as diferentes imunizações)”, explicou o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz. Ele assume o comando de forma interina enquanto o ministro Marcelo Queiroga cumpre quarentena em Nova York, nos Estados Unidos — ele foi diagnosticado com a doença durante viagem ao país para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).



Em nota, a Saúde afirmou que a “medida está em avaliação”. De acordo com Cruz, a expectativa é de que uma nota técnica saia nos próximos dias, oficializando a alteração. Segundo informações do Programa Nacional de Imunização, é “improvável que a administração simultânea das vacinas covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal incorra em redução da resposta imune ou risco aumentado de eventos adversos”.



Apesar disso, a pasta adverte que até o momento, em razão da “ausência de estudos nesse sentido, bem como visando possibilitar o monitoramento de eventos adversos pós-vacinação, não se recomenda a administração simultânea com as demais vacinas do calendário vacinal”, destaca em nota.

“Por enquanto, será só com a vacina da gripe. O PNI está avaliando outras possibilidades. Essa recomendação foi feita para poder aproveitar que o cidadão, quando tomar a sua segunda dose da vacina contra a covid, como já está no posto de saúde, já tome também a dose da gripe”, afirmou.

“A gente observa que não houve um comportamento (em busca da vacina) que vinha sendo praticado ao longo dos anos. Teve uma diminuição. O incentivo do ministério é para que todos procurem os postos de saúde e continuem a imunização nas campanhas regulares”, concluiu o ministro interino Rodrigo Cruz.

Dose de reforço

A Comissão Técnica do órgão também tem discutido a ampliação da dose de reforço contra o coronavírus para os profissionais de saúde. A novidade foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga, mas ainda precisa ser oficializada em publicação no Diário Oficial da União, e melhor explicada por meio de uma nota técnica que está em elaboração. A decisão contemplará médicos e enfermeiros, entre outros trabalhadores, que tenham completado o ciclo de imunização há pelo menos seis meses, independentemente do imunizante que tenham tomado.



A vacina aplicada será, preferencialmente, a da Pfizer/BioNTech, assim como para idosos a partir de 70 anos e pessoas imunossuprimidas. Todas as categorias da saúde devem ser contempladas, mas ainda não há informações sobre possíveis prioridades entre os profissionais.



Cruz também afirmou que a vacina da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, deve ser incluída nas opções de imunizante para a terceira dose, mas ainda não há um cronograma que assegure a oferta da vacina no Brasil. “Hoje, o que a gente tem disponível para as doses de reforço são as vacinas da Pfizer. São essas que a gente vai disponibilizar. Tão logo a gente tenha o cronograma de entrega da Janssen, elas poderão ser utilizadas como dose de reforço”, comentou.

Segundo o ministro interino, a pasta deve receber o cronograma de entregas oficial da farmacêutica belga ainda nesta semana. As entregas das doses, porém, só estão previstas para o último trimestre do ano. Atualmente, há 4,8 milhões de doses da vacina no país — 1,8 milhão foram adquiridos pelo Ministério da Saúde e 3 milhões foram doados pelos Estados Unidos, sem relação com o consórcio Covax Facility. O contrato assinado pelo governo estabelece a entrega de 38 milhões de vacinas até o fim do ano.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro