Preso, homem que assediou ciclista em Palmas (PR) diz não ter visto a mulher

Td Talita de Souza

(crédito: @ andressarlustosa/ Instagram/ Reprodução)

A Polícia Civil de Palmas, no Paraná, prendeu o homem acusado de assediar a ciclista Andressa Lustosa, de 25 anos, enquanto ela se exercitava em uma rua do município, no último domingo (26/9). Na ocasião, o homem, que estava no banco de passageiro em um carro com outros três homens, colocou o braço para fora e apalpou a estudante de direito, que se desequilibrou e caiu. A mulher sofreu várias lesões no corpo.

Em coletiva de imprensa, o delegado Felipe Souza contou que após solicitar o apoio da população de Palmas, a polícia recebeu uma denúncia anônima que levou os agentes até os indivíduos que estavam no carro. Interrogado, o homem que aparece na filmagem na tentativa de apalpar Andressa afirma que estava com o braço para fora antes do ocorrido.

“Segundo ele, ele já estava com o braço para a fora do veículo e que não se deu conta de que havia acertado a ciclista”, conta o delegado. “Só que na verdade nós verificamos no vídeo que o indivíduo está com braço recolhido, o veículo inclusive está em outra faixa, faz a aproximação e nesse momento que esse indivíduo, hoje preso em flagrante, põe o braço para fora no intuito de importunar a vítima”, frisa.

O delegado afirma que além da gravidade do crime, de importunação sexual, que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, o crime também colocou em risco a vida de Andressa. “Andressa caiu no chão e o veículo quase passou por cima do corpo dela”, diz.

O agressor identificou os outros ocupantes do veículo. Um deles afirmou que todos estavam embriagados na hora do crime. “Este indivíduo afirmou que disse aos outros três para desistirem da ideia de passar a mão na menina, mas ainda assim aconteceu”, conta.

“Então, o condutor e o passageiro, os dois, serão indiciados por importunação sexual e lesão corporal porque tinham plena consciência e controle da ação”, revela.

Um dos presentes no carro teria menos de 18 anos e também estava embriagado. Neste caso, de acordo com o delegado, é possível que os homens também sejam acusados pelo crime de fornecer bebida alcoólica para menor de idade.