Acidente entre caminhão, ônibus e van deixa 12 mortos no sul da Bahia

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente envolvendo um caminhão bi-trem do Grupo GR, um ônibus e uma van deixou 12 mortos, além de 22 feridos. O acidente aconteceu na BR-101, no Km 703, próximo ao município de Mundo Novo, no sul da Bahia, na noite dessa quarta-feira (29/9).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bi-trem, que viajava sentido Itabuna, teve o último reboque solto após realizar uma curva na altura de Mundo Novo. O reboque tombou e as toras de eucalipto que estavam na carga atingiram o ônibus e a van.

Os motoristas do ônibus e da van e mais 10 passageiros, entre eles 2 crianças, morreram na hora. Três feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Eunápolis e outras três, ao Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro (BA).

Em nota, a empresa Veracel Celulose, que contratou a trasportadora Grupo GR, informou que "não há envolvimento de equipamento de transporte de madeira pertencente à empresa ou a prestadores de serviço vinculados às suas operações".

"Nós unimos à comunidade no sentimento de solidariedade às vítimas, familiares e amigos. A Veracel colocou suas equipes e equipamentos especializados no atendimento a emergências à disposição das autoridades competentes", completa o comunicado.

*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader