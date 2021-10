Passaporte da vacina: saiba como emitir o cartão que garante circulação em 249 cidades

Td Talita de Souza

Fortemente criticado pelo governo federal, o passaporte da vacina segue em adesão crescente por diversas cidades do país. De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 249 cidades exigem a comprovação de imunização contra a covid-19 para dar acesso a shows, eventos, restaurantes e até hóteis. São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis são alguns dos municípios da lista.

A CNM afirma que o passaporte é uma medida sanitária coletiva por ser uma forma de incentivar a vacinação. Além disso, a permissão de circular apenas pessoas vacinadas diminui o risco de casos graves e, por consequência, a lotação dos leitos de internação, já que o imunizante atenua a ação do vírus.

A organização afirma que é provável que mais cidades passem a exigir o passaporte. Por isso, para não ficar de fora dos locais que quer acessar, principalmente em caso de viagens, é importante saber como emitir o passaporte. É rápido, fácil e gratuito. Saiba como fazer em três passos:

1. Vacine-se



Apesar de óbvio, é preciso frisar o passo. O comprovante de vacinação é disponibilizado apenas para aqueles que tomaram o imunizante por meio do SUS. O sistema do Ministério da Saúde irá contabilizar a vacina e publicizar o feito. Por isso, não é possível burlar o passo principal. Vacinar salva vidas e é de graça!

2. Baixe ou acesse o Conecte SUS



A plataforma Conecte SUS foi criada pelo Ministério da Saúde para integrar os dados dos cidadãos que utilizam a rede pública de saúde. Nela, você pode monitorar as medicações retiradas nas farmácias populares, as consultas e internações já feitas, os exames marcados e agendados, pesquisar hospitais, postos de saúde, centros de atenção psicossocial e acessar a carteira de vacinação digital.

Com o início da vacinação contra a covid-19, a plataforma passou a registrar as doses da imunização e emitir o Certificado Nacional de Vacinação, popularmente conhecido como o passaporte da vacina.

Para obtê-lo, é preciso acessar a plataforma ou baixar o app, que está disponível para o sistema iOS ou Android.

Depois, é só clicar em cidadão e criar uma senha. Se você já usou algum serviço oferecido pelo governo federal, é provável que você tenha se cadastrado na conta gov.br, que garante um único login para todos os serviços digitais.

Uma vez dentro do sistema, basta ir em vacinas e clicar em qualquer uma das doses. Na tela que abrir aparecerá, no rodapé da página, o botão Certificado de vacinação. O documento aparacerá com os dados pessoais e da vacina na frente e um QR Code no verso para que se verifique a validade.





Certificado Nacional de Vacinação Covid 19 emitido pelo Conecte SUS apresenta dados pessoais e das doses tomadas (foto: Talita de Souza/CB )

É possível, também, exportar as informações em PDF para guardá-las no celular ou imprimir o documento.

Certificado Nacional de Vacinação Covid 19 emitido pelo Conecte SUS apresenta QR Code para terceiros verificarem validade do documento (foto: Talita de Souza/CB )

3. Apresente e tenha livre acesso



Agora que você já tem acesso ao aplicativo, é só fazer o caminho e mostrar o Certificado Nacional de Vacinação Covid 19 quando necessário ou salvar o PDF no celular, para garantir um acesso mais rápido. Desta forma, você estará com passe livre garantido nas cidades que exigem o documento.

Lembre-se: máscaras faciais e álcool em gel continuam sendo indispensáveis.

Para paulistas, passaporte pode ser emitido por outras duas plataformas

Aqueles que garantirem a proteção contra a covid-19 no estado de São Paulo contam com outras duas plataformas para emitir o passaporte da vacinação. A primeira abrange todos do estado de São Paulo. É o aplicativo Poupatempo Digital, a versão digitalizada dos postos “tudo em um” para resolver questões relacionadas ao Detran, débitos e identidade, por exemplo.

Nele, o usuário poderá ir na aba Serviços e clicar em “vacinação covid-19”, opção localizada ao lado de uma seringa. Depois, é só selecionar “carteira de vacinação” e baixar o item em formato PDF. É disponibilizada, também, uma versão do documento em inglês, para viagens internacionais.

A outra opção é destinada apenas para aqueles vacinados na cidade de São Paulo. O E-Saúde SP é um aplicativo específico para a área da saúde pública que, após um rápido registro, já fornece, na tela principal, a opção “Carteira de vacinação”. No app, é possível apenas visualizar as doses de covid-19 recebidas, sem opção de baixar um comprovante em PDF.