Conscientização é arma contra doenças graves

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as doenças respiratórias são uma das principais causas de internações hospitalares no país. Nos últimos anos, a incidência de doenças pulmonares graves, como fibrose cística, asma grave e hipertensão pulmonar, tem aumentado, especialmente entre crianças e idosos, afetando sua qualidade de vida.

Para promover o debate sobre o tema, o Correio Braziliense reuniu autoridades e especialistas para analisarem tendências, cenários e políticas públicas de saúde, além da criação da Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves. O evento virtual Impacto Social das Doenças Pulmonares Graves foi transmitido pelas redes sociais do jornal (site, Facebook, Instagram e YouTube). O debate foi mediado pelo editor executivo do Correio, Vicente Nunes.

Cristiano Silveira, diretor de Políticas Públicas do Instituto Unidos Pela Vida, destacou a importância da divulgação de informações sobre a fibrose cística. Setembro é considerado o mês de conscientização para a doença, que é simbolizada pela cor roxa em todo o mundo.

A enfermidade afeta os sistemas respiratório, digestório, hepático e genitourinário. Segundo o especialista, a fibrose cística é uma doença muito complexa, com caráter progressivo e potencialmente letal. Além disso, seu tratamento é difícil, com medicamentos caros, e exige a dedicação de, ao menos, duas horas por dia do paciente para os procedimentos.

“Essa doença ainda não tem cura. Eu ressalto esse ‘ainda’, porque a evolução tecnológica nesse campo é muito grande. A gente tem muita esperança que isso mude muito logo”, comentou.

Sintomas

Cristiano Silveira explicou que um dos principais sintomas da fibrose cística é o aumento de sal no suor do paciente. Por isso, ela é popularmente conhecida como “doença do beijo salgado”, e uma de suas principais formas de diagnóstico se dá por um teste no suor. “É muito importante que avós, tios ou pais tenham conhecimento desses sintomas, porque, às vezes, são eles que fazem esse diagnóstico ao beijar a testa da criança e sentir esse suor mais salgado que o normal”, afirmou. Outros sintomas são pneumonia de repetição, tosse crônica e diarréia.

O especialista ressaltou que, apesar de rara, têm aumentado, nos últimos anos, os diagnósticos da doença, que é facilmente confundida com outro tipo de enfermidade. “Ela tem sintomas muito semelhantes a outras doenças, inclusive respiratórias”, disse.

Para o diagnóstico, os exames mais comuns são o Teste do Pezinho, o Teste do Suor e exames genéticos. “Os testes genéticos também têm o papel de apontar se a criança tem variantes que são elegíveis às novas medicações, que são quase personalizadas, uma vez que elas atuam em mutações específicas da doença”, explicou Cristiano Silveira.

Desafio

O Brasil enfrenta um grande desafio para cuidar de pacientes com doenças pulmonares graves. Na avaliação do médico Rafael Stelmach, professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Fundação ProAR, o assunto entrou em destaque por conta da pandemia da covid-19, mas ainda faltam debates sobre outras enfermidades e tratamentos efetivos.

Stelmach observou que as doenças pulmonares não são tão conhecidas pela população.“Isso ficou muito mais claro com a questão da covid. Eu disse, no ano passado, que finalmente as pessoas estão entendendo que temos pulmões e não somente coração. As pessoas morriam de doenças respiratórias, mas o laudo era de cardiopatias”, disse. “Isso está mudando. Realmente, as doenças crônicas, principalmente as mais graves, começam como não tão impactantes e não tão graves”, ressaltou.

