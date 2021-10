Vacinados com duas doses podem ter desconto em bares e restaurantes de MG

MV Marina Venturoli Vidal*/ Estado de Minas

Bares e restaurantes mineiros oferecem promoções para clientes com esquema de imunização completo contra a covid-19 - (crédito: Marcelo Ikeda Tchelão/Pixabay)

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) lança, a partir de hoje, 1º de outubro, a campanha ‘Imunizou, brindou’. Bares e restaurantes de todo estado poderão conceder promoções para clientes com esquema de vacinação completo contra a covid-19.



Somente são elegíveis para receber os descontos os vacinados com as duas doses ou dose única (no caso da Janssen) de combate ao coronavírus.

“Quando o cliente chegar no bar ou restaurante e pedir a promoção, o garçom deverá checar o cartão de vacina ou o aplicativo Conect SUS do consumidor para verificar se ele está com o esquema vacinal completo. Feitas as comprovações, a promoção poderá ser servida”, explica o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel.

Os descontos são vantajosos para os clientes, principalmente porque, nessa quinta-feira (30/09), a cervejaria Ambev divulgou que iria aumentar o preço das cervejas a partir de hoje.

Segundo o presidente da associação, o objetivo da campanha é não só incentivar a vacinação, forma comprovada pela ciência como uma das mais eficazes para controlar a pandemia, como também comemorar a retomada da economia do setor, que foi muito prejudicada com o isolamento social.

“Só em Minas Gerais, 30 mil empresas de alimentação fora do lar faliram durante a pandemia, deixando sem emprego 250 mil trabalhadores”, enfatiza Matheus.

Estabelecimentos de todo o estado interessados em participar da campanha ‘Imunizou, brindou’, podem cadastrar gratuitamente suas promoções no site , informando o dia e horário em que elas serão válidas.

Promoções em BH



Ao apresentar o cartão de vacinação com imunização completa contra a COVID-19, o cliente ganha uma porção de pastel de bacalhau, com 12 unidades, no Restaurante do Porto. Já no Rei do Pastel Gourmet, no Bairro Castelo, o brinde é uma porção de 20 mini pastéis na compra de cinco long necks.

No Kobes Bar, no Santa Tereza, o cliente que mostrar o comprovante de vacinação com as duas doses ou dose única da Janssen e pedir um chope Köbes bier pilsen 350 ml não paga pelo segundo. O mesmo acontece no bar e restaurante Paracone: o segundo chopp pilsen é de graça.

No restaurante Isto e Aquilo, localizado na Cidade Jardim, na compra de duas cervejas, a terceira é por conta do estabelecimento. Na espeteria Vegas, no Bairro Santa Amélia, na compra de uma caipirinha tradicional, a segunda sai pela metade do preço. Nos bares Rancho Cupertino e Canto De Mainha, a segunda caipirinha também é por conta da casa.

No bar Tudo na Brasa, localizado no Alípio de Melo, na compra de um refrigerante ou chopp, o segundo é gratuito.

Bares e restaurantes pelo estado



Na histórica Tiradentes, no Campo das Vertentes, o restaurante Sabor Imperial irá presentear os vacinados com rodada dupla de chope artesanal de 500ml. Enquanto no restaurante Alma, o cliente completamente imunizado não paga a sobremesa após o jantar.

No centro da também histórica Diamantina, a pizzaria Pizza Fácil oferece um desconto de R$ 10 em qualquer pizza. No Bairro Rio Grande, O Espeto & Prosa oferece 20% de desconto na compra do combo de dois espetinhos, uma batata de 400g e duas cervejas latão.

Já em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no bar Mr. Tugas, o cliente ganha um chopp pilsen de 300ml. Em Varginha, no Sul de Minas, o Play GastroBar oferece um desconto de 10% na porção de tilápia com fritas.

Para conferir mais promoções em Minas e BH acesse o site.

