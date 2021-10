CB Correio Braziliense

(crédito: Camila Craveiro/Divulgação)

Regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia foram invadidas por uma nuvem de poeira na tarde de ontem. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, houve, na realidade, uma grande ventania. Segundo ele, o fenômeno pode se repetir em outras regiões de Goiás e até em Brasília.