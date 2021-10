Grupo CVC Corp é vítima de ataque de hacker no fim de semana

TM Thays Martins

(crédito: FRED TANNEAU)

O grupo CVC Corp, que detém a CVC Brasil e o Submarino Viagens, comunicou que foi vítima de um ataque hacker, neste sábado (2/10). Segundo a empresa, o embarque de clientes com viagens marcadas e reservadas não foi impactado.

A companhia também disse que já acionou seus sistemas de segurança. "A empresa prontamente ativou todos os seus protocolos de segurança. Neste momento, a companhia está atuando de forma diligente para mitigar os efeitos do ocorrido e preservar a continuidade dos seus negócios", informa.

O site da CVC Corp continua fora do ar até esta segunda-feira (4/10), já o da CVC Brasil está funcionando e segue com o aviso do ataque. A empresa não informou que informações foram acessadas e de onde partiu o ataque.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e disse que “priorizará as investigações internas e a segurança de seus clientes, parceiros e negócio antes de restabelecer totalmente seus sistemas e serviços”.